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Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da da deprem vergisini sordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Elazığ'da bir kez daha deprem vergilerini gündemine aldı.

AA & Ensonhaber | 01.02.2020 - 10:48..
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Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da da deprem vergisini sordu

Elazığ'da geçtiğimiz hafta cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu bir gece de Elazığ'da kaldı. Bu sabah bir konuşma yapan CHP Liderinin gündeminde yine deprem hazırlıkları için toplanan vergiler vardı.

"VERGİNİN HARCANDIĞI YERİ BİLMEK DEMOKRASİNİN GEREĞİ"

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "Hepimiz vergi veriyoruz eyvallah. Sanmayın ki sadece büyükler ödüyor. Çocuk, doğduğu andan itibaren vergi öder. Deprem vergisi de ödüyoruz, özel iletişim vergisi. 'Bu vergiler ne oldu? Bu vergilere ne yaptınız?' dedim yine kıyamet koptu yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldık. Bu vergiyi sadece ben ödemiyorum. Vatandaş olan herkes ödüyor. Bir vergi nereye harcanıyor bilmek bizim hakkımız. Demokrasinin bir gereğidir. Ben vergimi ödüyorsam devlete yönetenlere de soracağım. Devleti yönetenler kendi ceplerindeki parayı değil bizim paramızı harcıyor. Yine kıyamet koptu, yine kızdılar.

Kılıçdaroğlu: Deprem vergilerini sordum kıyamet koptu VİDEO

VAN'DAKİ DEPREMZEDELERE EVLER SATILDI

'Sen Van Depremi'nde neler yaptığımızı biliyor musun?' Biliyorum değerli arkadaşlar. 644 kişi hayatını kaybetti. 'Oraya 20 milyar dolar para harcadık' deniyor. Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soru şu neden 644 kişi ölmeden yapmadınız? Ben bu soruyu sordum. Kriz yönetimi ayrıdır. Önlem almak ayrıdır. Binaları yaptınız doğru ama hepsini sattınız depremzedeler bunları satın aldılar. "

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