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Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de konuştu

Daha önce Fetullahçı hainlerin servis ettiği kasetleri meydanlarda dinleten Kemal Kılıçdaroğlu, belaltı siyaset yapıldığından şikayetçi.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 12:55..
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Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de konuştu

Yerel seçim çalışmalarını hızla sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı Eskişehir.

STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Lideri, burada seçim sürecini değerlendirdi.

Süreçten memnun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hayatımda bu kadar belaltı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum" dedi.

"YEREL SEÇİMDE PROJE ANLATILIR..."

CHP Genel Başkanı, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "İyi Parti ile işbirliğimiz var. Saadet Partisi ile dirsek temasımız var. Yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçimde adaylar projelerini anlatır. Siyaset budur. Şimdi iftira üzerinden hareket ediyorlar. Tutmuyor tutmaz da zaten. Yapacaklarınızı anlatın yok, 7/24 beni anlatıyor. Bay Kemal diyor."

KASET DİNLETEN KİMDİ

Oysa CHP Lideri daha önce Fetullahçı teröristlerin servis ettiği kasetleri meydanlarda dinletiyordu.

Kılıçdaroğlu'nun liderlik koltuğuna oturması da bir kaset yayınlanmasıyla gerçekleşmişti...


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