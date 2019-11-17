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Kemal Kılıçdaroğlu: EYT sorununu biz çözeriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin EYT sorusuna 'Onların sorunlarını çözeceğiz' diye cevap verdi.

AA | 17.11.2019 - 12:40..
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Kemal Kılıçdaroğlu: EYT sorununu biz çözeriz

Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN BUGÜNE KADARKİ HİÇBİR SORUNUNU ÇÖZMEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Seçim kaybetsek de yokum" açıklaması aktarılarak yöneltilen soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

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