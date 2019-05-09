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Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini eleştiren Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Vicdanlarıyla hareket ettiler" diyerek arka çıktı.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 08:59..
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Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri; sandık kurullarının usulsüz oluşması ve buna bağlı olarak aradaki farkın seçim sonucunu etkileyecek olması nedeniyle iptal edildi, tekrarlanması kararı verildi.

Bu kararı eleştiren, destek çıkan siyasiler sosyal medya hesaplarından düşüncelerini paylaştı. Onlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yer aldı.

GÜL VE DAVUTOĞLU KARARA KARŞI ÇIKTI

Gül, Twitter hesabından; "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." yorumunu yaparken; Davutoğlu ise; "Siyasi geleneğimizin en temel değeri de son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir.Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU BU AÇIKLAMALAR HAKKINDA KONUŞTU

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti geçmişi olan iki siyasinin 31 Mart seçimleri hakkındaki yorumlarını; "Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar." sözleriyle olumlu buldu.

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