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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün gizli görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk’ün Ankara'daki "gizli" görüşmesine ilişkin HDP ve CHP'den açıklamalar geldi.

Haber Merkezi | 12.11.2018 - 17:37..
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün gizli görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk 8 Kasım'da Ankara'da beş yıldızlı bir otelde "gizli" bir görüşme gerçekleştirdi. Birlikte sabah kahvaltısı yapan ikili, HDP-CHP ittifakı ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme prensip mutabakatı kararıyla sona erdi. Gizli görüşmenin ardından iki partiden art arda açıklamalar geldi. HDP "Haberimiz yoktu." derken CHP "Genel Başkanımız herkesle görüşebilir." dedi.

HDP: SONRADAN HABERİMİZ OLDU

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan TBMM'de yaptığı açıklamada "Görüşmeden sonradan haberimiz oldu." dedi.

“Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz."

CHP: GENEL BAŞKANIMIZ HERKESLE BİR ARAYA GELEBİLİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise, yine Meclis'te düzenlenen basın toplantısında "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün gizli görüşmesi

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