CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

Burada yerel seçimlerle ilgili konuşma yapan Kılıçdaroğlu, İstanbul'u alarak yaşanılır bir kent yapacaklarını söyledi.

"İSTANBUL'A İHANET EDENLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

"16 yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. İstanbul'a ihanet ettiklerini onlar söylüyorlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a ihanet edenleri İstanbul'dan çekip çıkarmak, İstanbul'un göğsüne saplanan ihanet hançerini de çekip çıkarmak Allah'ın izniyle bize nasip olacaktır. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış. İstanbul'a ihanet edenlerden hesap soracağız. Rant için para için, köşeyi dönmek için insanları sürdüler. Yerlerinden yurtlarından ettiler. Yandaşlarına büyük rantlar sağladılar. Biz bunların hepsini düzelteceğiz. Biz İstanbul'u yaşanabilir bir kent yapacağız. Biz İstanbul'u dünyanın bütün metropolleriyle yarışan yaşanabilir bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul için iddialı ViDEO

"ZOR KOŞULLARDA MÜCADELE ETMEK BİZE YAKIŞIR"

Kılıçdaroğlu, İstanbul'u dünyanın imrendiği bir metropol yapacaklarını belirterek, "Zor koşullarda mücadele etmek bize yakışır. İnadına mücadele etmek bize yakışır. Yetimin hakkını sormak bize yakışır. Alın terine değer vermek bize yakışır. Bulunduğu mahalleden kentsel dönüşüm yapıyoruz diye insanları İstanbul'un dışına sürgün edenleri alıp, o kentin rantından fakir insanları yararlandırma görevi bize düşer. Biz bu görevi onurumuzla yapacağız. Adalet duygumuzla yapacağız. Kadın erkek, yaşlı genç demeden hep birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz insanlık içindir. Demokrasi içindir. Biz bu mücadeleyi verdiğimiz zaman, akşam başımızı yastığa koyduğumuzda verdiğimiz mücadelenin keyfini yaşayacağız. İstanbul'u 5 yıl içinde bütün dünyanın imrendiği en önemli metropollerden birisi haline getireceğiz" diye konuştu.