31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi liderler televizyon programlarına katılarak sorulara cevap veriyor. O programlardan biri de Star TV ekranlarında Nazlı Çelik'in sunduğu Star'da Seçim programı. Programın konuğu ise Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen istifa sorusunu cevaplamak yerine konuyu değiştirdi, kaçamak yanıtlar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu istifa sorusuna kaçamak yanıt VİDEO

"BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLACAK"

Nazlı Çelik "Seçim sonrasında beklenmedik bir sonuç elde edilirse değişim olacak mı?" sorusunu iki kez Kılıçdaroğlu'na yöneltti, ancak CHP lideri yine kesin bir cevap vermekten uzak görüntü çizerek "Beklediğimiz sonuçları alacağız" ifadelerini kullandı.

9 kez AK Parti karşısında kaybetmesine karşılık halen iddialı cevaplar vererek istifa konusunu gündemden uzaklaştıran Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nı yenilgiye uğratacaklarını iddia etti.