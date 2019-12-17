Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'u mantıklı bulmadı

Kanal İstanbul konusunda büyük bir tartışma var.

Muhalefet ısrarla büyük projeye engel olacağını söylemeye başladı.

Hükümetin tavrı ise net. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin Türkiye'nin geleceği için yapılacağını kararlılıkla söyledi.

Konuyla ilgili son açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP Lideri'ne göre Kanal İstanbul mantıklı değil.

AKIL VAR MANTIK VAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'la ilgili "Para verip geçecekler oradan. Boğaz’dan bedava geçiyor zaten, neden para versin? Akıl var, mantık var. Her türlü akılcılıktan uzak. Siyaset bunu tartışacağına bu konuyu teknisyenlerin, uzmanlarının, bilim insanlarının tartışması lazım. Uzmanların bu konuda olumlu veya olumsuz görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması lazım. Amaç Kanal İstanbul’u yapmak değil, amaç halkı gündeminden kopararak farklı bir konuda tartışma zeminine çekmektir." dedi.

SURİYE'DEN DERS ALIN

Hükümetin Libya'ya asker gönderme konusundaki çıkışını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var Libya’da? Suriye batağında ne işimiz vardı? Siyasi iktidarın Suriye batağında yaşananlardan ders alması lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın bugünkü köşesinde yayınlandı.