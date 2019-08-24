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Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarına karşı çıktı

CHP Lideri, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınamayacağını savundu.

AA & Ensonhaber | 24.08.2019 - 10:30..
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Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarına karşı çıktı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle bağlantıları tespit edilen Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum ataması yaptı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminden alınan belediyelerde yapılan görevlendirmelere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaptığı konuşmada konuyu ele alan CHP Lideri, seçilmiş belediye başkanlarının gerekçe göstermeden görevden alınmasının yanlış olduğunu söyledi.

"NİÇİN GÖREVDEN ALINIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı olarak seçildiniz ve göreve başladınız. Sonra geldi İçişleri Bakanı dedi ki 'Kusura bakma ben seni görevden alıyorum.' Niçin ve hangi gerekçeyle görevden alıyor? 'Demokrasi, insan hakları' diyorsanız seçimle gelmiş birini siz nasıl görevden alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu kayyum atamalarına karşı çıktı

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