Kemal Kılıçdaroğlu leyleği gördü

31 Mart seçimlerinde bu sefer AK Parti'ye karşı zafer elde etmek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi, her yolu deniyor.

DİLEK TUTTU, BİLEKLİK BAĞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son çareyi gittiği Kırklareli'nde verilen marteniçka bilekliğinde buldu. Kılıçdaroğlu bir Balkan geleneği olarak bilekliği taktı ve leylek aramaya başladı. Rivayete göre; marteniçka bilekliği takan kişi bir dilek tutuyor, leyleği gördüğünde ise dileği kabul olacak anlamına geliyor ve bilekliği çıkarıyor.

Kılıçdaroğlu bilekliği çıkarmak için leylek bekliyor VİDEO

BİLEKLİK ÇIKTI

Düne kadar gittiği programlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilekliği sol bileğinde gömleğinin manşeti altından gözüküyordu, Kılıçdaroğlu'nun dün çekilen görüntülerinde ise bileklik görülmedi.

DİLEĞİ TUTACAK MI: SON 6 GÜN

Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 9 seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, başka bir konuda dilek tuttu mu bilinmez ama seçimleri kazanmak istediği kesin.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Mart günü katıldığı programda bileklik görülüyor.