CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Siyasi kariyerinde 9 seçim hezimeti bulunan CHP Lideri, Ekrem İmamoğlu'nun zaferi nedeniyle oldukça özgüvenli konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Mazbatayı verecekler VİDEO

"VALLAHİ İTİRAZ ETMEYECEĞİM"

İmamoğlu'na hemen mazbatanın verilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin sonuçlara yeniden itiraz etmesi durumunda buna karşı çıkmayacaklarını söyledi ve salonda gülüşmeler yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Mazbatayı verecekler, istiyorlarsa yine YSK orada gitsinler, dilekçe hazırlasınlar, vallahi itiraz etmeyeceğim, yeniden seçime gidilsin" ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ DESTANI YAZDIK

CHP Lideri'nin açıklamalarından satır başları;

"İstanbul'a baharı getirdik, hazmedemediler. Binbir türlü iftira atıldı. Çaldılar dediler, hırsız nerede göremedik, kamera kayıtlarını göremedik. Kapalı kapılar ardından seçimi iptal ettiler. Madem oylar çalındı diyorsun, 39 ilçeyi iptal et dedik. Biz hiç tahriklere kapılmadık, sağduyulu hareket ettik, İstanbulluya güvendik. Onun savcılarına, bürokratlarına güvenmiyoruz, ama 16 milyon İstanbulluya sonuna kadar güvendik. 800 bini aşkın oy ile Ekrem İmamoğlu yeniden seçildi. Doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak propaganda yaptılar. Medyaları var, cumhurbaşkanları var, bürokratları var. Ama bizim de inancımız var. Seçimlerde bütün arkadaşlarımız soğukkanlılıkla hareket etti. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadık. Baskılara rağmen, taraflı cumhurbaşkanına rağmen, devletin valisine rağmen demokrasi destanı yazdık. 16 milyon İstanbullunun yazdığı destanı konuşuyor bütün dünya. Millet İttifakı'na teşekkür ediyorum, Saadet Partili, AK Partili, MHP'li, HDP'li yöneticilere ve oy veren seçmenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte demokrasi destanı yazdık. Bu destan demokrasiye susayanların destanıdır.

"MAZBATAYI VERECEKLER"

Bu seçimlerin iki sonucu var; seçmen, Türkiye'deki siyasilere bir mesaj verdi, yargıya önemli bir mesaj verdi. "Bir kişi haksızlığa uğradı, biz haksızlığı gidereceğiz" dediler. Mazbatayı verecekler, istiyorlarsa yine YSK orada gitsinler, dilekçe hazırlasınlar, vallahi itiraz etmeyeceğim, yeniden seçime gidilsin. Vatandaş, cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyor. 800 bin kişi bu mesajı verdi. "Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı?" referandumuna hazırız. Diğer sonucu, tüm dünya Türkiye'deki dikta yönetimini kabul ediyor. "Her türlü baskıya rağmen, yargının siyasallaşmasına rağmen, bu ülkenin dokularında demokrasi vardır" dedik. Dünyaya demokrasi mesajı verdik. Türkiye'den demokrasi açısından umutlarını kesmişlerdi."