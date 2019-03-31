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1 Kolları olmayan engelli ağzıyla oy attı Antalya'da iki kolu da olmayan engelli Bülent Bodur, ağzıyla oy kullandı.

2 10 haneli köyde 3 muhtar adayı yarıştı Yerel seçimler sadece başkanları değil, muhtarları da yakından ilgilendiriyor. Bursa’nın Keles ilçesi 3 muhtar adayının yarışını izledi. Dördünce aday ise deli raporundan elendi.

3 107 yaşındaki şehit annesi sandık başına gitti Osmaniye'de, şehit annesi 107 yaşındaki Döndü Kundakçı, 80 yaşındaki oğlu Mehmet Kundakçı ile birlikte oyunu kullandı.

4 Suriye'de 1 askerimiz şehit oldu Suriye'nin Azez bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu noktaya teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

5 Atatürk Havalimanı seçim günü doldu taştı Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini daha yaşadı.

6 Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara'da kullandı.