Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesi Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
"GÜZEL BİR HAVA, AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇMIŞ..."
Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. İnşallah hiçbir olay olmadan vatandaşlar tercihlerini yapacaktır. Milyonlarca vatandaşımız sandığa gidecek. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış. İnşallah martın sonu bahar olur." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı VİDEO