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Kemal Kılıçdaroğlu partilileri kampa alıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanan CHP, Afyonkarahisar'da 3 gün sürecek bir kampla yönetim haritası çizecek.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 10:59..
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Kemal Kılıçdaroğlu partilileri kampa alıyor

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehiri kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, işini sağlama almak istiyor.

3 GÜN KAMP

25, 26, 27 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da kampa girecek olan CHP, belediye başkanlarını buraya çağırarak parti bünyesinde kurulacak Yerel Yönetimler Koorinasyon Merkezi'yle uyumlu çalışmanın yol haritasını çizecek.

PROJELER BELİRLENECEK

Kampta, belediyelerin hayata geçirecekleri projeler de ele alınacak. Araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk gibi alt komisyonlarla nokta atışı çalışmalar yapılacak.

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