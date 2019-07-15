Kemal Kılıçdaroğlu partilileri kampa alıyor

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehiri kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, işini sağlama almak istiyor.
3 GÜN KAMP
25, 26, 27 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da kampa girecek olan CHP, belediye başkanlarını buraya çağırarak parti bünyesinde kurulacak Yerel Yönetimler Koorinasyon Merkezi'yle uyumlu çalışmanın yol haritasını çizecek.
PROJELER BELİRLENECEK
Kampta, belediyelerin hayata geçirecekleri projeler de ele alınacak. Araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk gibi alt komisyonlarla nokta atışı çalışmalar yapılacak.