Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek

Fransa'da başkent Paris merkezli eylemlere AB'nin duyarsız kalması kadar Fransız medyası da olaylara karşı gözlerini kapatıyor. Olayları gündemine alanlarsa eylemcilere "çapulcu" benzetmesi yapıyor.

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 72 yaşındaki Nurcan D. oğlunun "yapma anne" sözüne aldırış etmeden intihar etti. Yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasındaki seyahat süresinin 6 dakikaya ineceğini belirtti.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan yabancı maddelerden biri Şenol Güneş'e isabet etti.

1 Hakkari’de aşiret usulü Öğretmenler Günü Jirki aşireti mensubu Kırıkdağ köyü muhtarı Necmi Adıyaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri evinde ağırladı.

2 CHP'de yerel seçim hazırlıkları AK Parti'de yerel adayların bir kısmının açıklanması tabanda olumlu yönde karşılık bulurken CHP'de henüz adayların belli olmaması farklı seslerin çıkmasına neden oluyor.

3 Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak MHP lideri Devlet Bahçeli, ittifak görüşmeleriyle ilgili belediye kazanma gayelerinin olmadığını söylerken, 31 Mart'ın beka mücadelesi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

4 Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a tepki geldi SP lideri Karamollaoğlu, Fatih Erbakan'ın Refah Partisi'ni yeniden kurma girişimiyle ilgili "Erbakan hocamız hayatta olsaydı, herhalde kendisini falakaya yatırırdı" dedi.

5 AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı Geçtiğimiz hafta AB ile İngiltere arasında anlaşmaya varılan Brexit taslağına AB liderleri de onay verdi. İngiltere'nin AB'den ayrılması için artık hiçbir engel kalmadı.

6 Kanserle ilgili bilgi kirliliğine dikkat Kanser tedavisinde ve hastalık gelişiminde halk arasında yanlış bilginin yaygın olduğu, bilgi kirliliğinin tedavi sürecini olumsuz etkilediği belirtildi.