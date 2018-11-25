Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerin ittifak arayışları da devam ediyor.
SAADET-CHP GÖRÜŞMESİ
CHP, İP ve Saadet Partisi geçtiğimiz seçimde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuş, ancak kaybetmişlerdi. Ayrıca her CHP'li aileden 1 oy HDP'ye kampanyasıyla, terör destekçisi partinin barajı aşması sağlanmıştı.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde yeniden ittifak arayışları devam ederken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek.