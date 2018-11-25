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Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek

Yerel seçimler için ittifakta anlaşan CHP, HDP ve İP'in yanına katılmak isteyen Saadet yarın CHP ile görüşecek.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 16:20..
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Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde partilerin ittifak arayışları da devam ediyor.

SAADET-CHP GÖRÜŞMESİ

CHP, İP ve Saadet Partisi geçtiğimiz seçimde bir araya gelerek "Millet İttifakı"nı oluşturmuş, ancak kaybetmişlerdi. Ayrıca her CHP'li aileden 1 oy HDP'ye kampanyasıyla, terör destekçisi partinin barajı aşması sağlanmıştı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde yeniden ittifak arayışları devam ederken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 15.00'te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek.

Saadet Partisi, CHP-İP-HDP ittifakına katılmak istiyor haberi
Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'yla görüşecek

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