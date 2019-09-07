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Kemal Kılıçdaroğlu'na deve sütü ikramı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın ziyaretinde ilk kez deve sütü içti.

İHA | 07.09.2019 - 17:04..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na deve sütü ikramı

Birtakım ziyaretler için Aydın’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeleri ziyaretinin ardından İncirliova’da İyi Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Belediye önünde deve ile karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Kaya’nın makamında ikram edilen deve sütünden içti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na deve sütü ikramı

"BAŞKAN ÇALIŞIYOR"

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın güzel bir İncirliova oluşturmayı amaçladığını belirten Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen deve sütüyle ilgili olarak; “Sağ olsun içmemiştim, deve sütü içme imkanım oldu burada. Başkan çalışıyor, üretiyor, üretmek istiyor. Söylediği bir cümle çok önemli. Yani seçildikten sonra ‘Parti ayrımı yapmıyorum. Herkese eşit davranıyorum. Herkesi kucaklıyorum. Ben de elimden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışıyorum’ Bir belediye başkanında da beklediğimiz bu zaten. Türkiye’yi bir bütün olarak aydınlığa taşıyacağız. Aytekin Başkan'ın burada uyguladığı projeyi, hep beraber Türkiye’de uygulayacağız. Zaten sizin topuklu efe olarak adlandırdığınız Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı felsefeden yola çıkarak görev yapıyor. Gerçekten onun yaptığı hizmetler çok değerli.” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na deve sütü ikramı VİDEO

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