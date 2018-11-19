taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3547
Euro
6.1074
Altın
1219.59
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.847

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

CHP Lideri, parti içerisinde yaşanan sorunların aşıldığını belirterek yola devam mesajı verdi.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 07:26..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

KEMAL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşadı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim yenilgileri partilileri de isyan noktasına getirdi.

Liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde bile yuhalandı.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, partide küskünlerle sorunların çözüldüğünü söyledi.

"KIRGIN SEÇMEN..."

Birgün Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "Küskün seçmen değil de “Kırgın” seçmen diyoruz. Kırgınlar, haklılardı. Sonuçta biz onların seçim gecesi beklentilerine uygun açıklamalar yapabilirdik ama yapmadık. Ama bunun büyük bir kısmı aşıldı zaten. AK Parti’deki korku da bunun aşılmış olduğunun göstergesi." dedi.

"ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Partisine güvendiğini söyleyen CHP Lideri, "Yerel seçimlerden çok güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

13
Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

25
Türk Akımı'nda tarihi gün

Türk Akımı'nda tarihi gün

0
Karın ağrısıyla gittiği doktorda 7 şişe kist çıkarıldı

Karın ağrısıyla gittiği doktorda 7 şişe kist çıkarıldı

3
Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

5
HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

HDP'lilerin Abdullah Öcalan eylemi kısa sürdü

14
Macron: Avrupa daha bağımsız olmalı

Macron: Avrupa daha bağımsız olmalı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM