Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partide küskün kalmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşadı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı seçim yenilgileri partilileri de isyan noktasına getirdi.

Liderliği tartışılan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde bile yuhalandı.

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, partide küskünlerle sorunların çözüldüğünü söyledi.

"KIRGIN SEÇMEN..."

Birgün Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "Küskün seçmen değil de “Kırgın” seçmen diyoruz. Kırgınlar, haklılardı. Sonuçta biz onların seçim gecesi beklentilerine uygun açıklamalar yapabilirdik ama yapmadık. Ama bunun büyük bir kısmı aşıldı zaten. AK Parti’deki korku da bunun aşılmış olduğunun göstergesi." dedi.

"ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Partisine güvendiğini söyleyen CHP Lideri, "Yerel seçimlerden çok güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.