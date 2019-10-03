Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasında yaşanan yakınlaşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri sert bir dille eleştiriliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e geldiği sırada iki partinin de ayağa kalkmaması bu eleştirilerin dozunu artırdı.

Konuyla ilgili CHP Lideri'nden açıklama geldi.

"HAYIR EFENDİM..."

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "HDP ile kolkola mısınız?" sorusuna, "Hayır efendim, hiçbir partiyle kolkola değiliz. Demokrasi konusunda, kim demokrasiyi savunuyorsa, biz de onlara saygı duyarız, tek adam rejimine kim karşıysa saygı duyarız. HDP de bu ülkenin 6 milyon kişinin oyunu almış bir siyasi parti. Yasadışı işlem varsa bu ülkenin savcısı var, istihbarat örgütü var, mahkemeleri var, gereğini yaparlar." diye cevap verdi.