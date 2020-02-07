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Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin adaylığı soruldu

CHP Lideri, yeterli imzanın toplanması durumunda Muharrem İnce ile genel başkanlık yarışına girebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 10:34..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin adaylığı soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık ve Güçlü Mete'nin Kripto Odası programına konuk oldu.

KUDÜS MİTİNGİNE KATILACAK MI

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri'ne, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kudüs mitingi davetine ne cevap vereceği soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Ben katılacağım. Pazar günü il kongremiz var. Saat 11.30 civarında başlayacak. Kudüs mitingi ise 14.00'te başlayacak. Bir terslik olmazsa katılacağım. Kudüs, bizim için sadece CHP açısından demiyorum, İslam dünyası açısında da ifade edeyim. Bir halkın verdiği bağımsızlık açısından da Kudüs ve Filistin önemlidir. Filistin halkının bağımsız devletini koruması kadar haklı bir düşünce olamaz. Son derecek haklı bir mücadele veriyorlar. Hatta 1970'li yıllarda, Türkiye'den çok sayıda genç arkadaşımız Filistin'in bağımsızlığı için mücadele verdi. Trump'ın ortaya attığı olay, bölgede tansiyonun yükselmesine katkı sağlar. Biz de Filistin'in kendi topraklarında kendi bayrağını göndere çekmesini isteriz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin adaylığı soruldu

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"İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlarınızın hangisini daha çok beğeniyorsunuz" sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Gerçek bir cevap vereyim size. Biz, Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün belediye başkanlarımızın performanslarını bağımsız kuruluşlar aracılığıyla denetliyoruz. Ortaya çıkan tablo şu; bütün belediye başkanlarımızın performansı kazandıkları günden itibaren artıyor. Bu bizim için önemli bir gösterge"

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI

CHP Lideri, "Muharrem İnce aday olacak mı" sorusu üzerine "Elbette, belli sayıda imza alındığı zaman herkes aday olabilir. CHP'nin tarihine baktığımız zaman çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Aday çıkar mı çıkmaz mı diye bugünden bir şey söylemek çok doğru değil. Aday çıkmasın diye imza koşulları çok sertti, biz yumuşattık. Daha az imzayla kişiler genel başkan adayı olabiliyorlar. İmza sayısı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü. Bir imzayla dediğimiz zaman bu da doğru olmuyor. Bunun da sakıncaları görüldü. Yüzde 5 gibi imza toplayan herkes aday olabiliyor. Sonuçta bu yarış partide bir ayrışmaya değil bütünleşmeye yol açıyor. Sonuçta demokratik bir süreci yaşıyoruz." dedi.

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