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Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yeni görüntüleri

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırının görüntüleri savcılığa sunuldu.

AA | 29.04.2019 - 16:00..
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Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yeni görüntüleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırının, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

CHP tarafından bu görüntüler Savcılığa sunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yeni görüntüleri

Yaklaşık 6 dakika 28 saniyeden oluşan görüntüler, Kılıçdaroğlu'nun cenazeye gelişinden başlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yeni görüntüleri

İLERMESİ ENGELLENDİ

Şehit babası ve taziye sırasında bulunanların elini sıkan Kılıçdaroğlu'na, yakın koruması yer gösteriyor ve sonrasında olanlar oluyor.

Yerine geçmeye çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ilk önce sözlü protesto yapılırken, sonrasında kargaşa çıkıyor. Görüntülerde yer alan kişilerin kol kola girerek Kılıçdaroğlu'nun ilerlemesini durdurmaya çalıştığı da açıkça görülüyor.

"VURALIM, ÖLDÜRELİM"

Kılıçdaroğlu ve yanındaki CHP'lilere taş, sopa ve demir çubuklarla yapılan saldırı da anbean kameralara yansıyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde cenazeye katılan bazı şahısların "Vuralım, öldürelim." diye bağırması da dikkatlerden kaçmıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının yeni görüntüleri

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