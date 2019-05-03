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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

AK Parti'nin "İstanbul'da bir şeyler oldu" çıkışına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Evet oldu, İmamoğlu kazandı" dedi.

AA | 03.05.2019 - 12:12..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirmişti.

Yavuz, "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki; şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Bu bize farkın azaldığını gösteriyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.

"EVET BİR ŞEYLER OLDU..."

Bu sözlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.

Ankara'da CHP'li belediye başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, "AK Parti Sözcüsü, "İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu diyor." Evet. İstanbul'da bir şeyler oldu ve sandık başında oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu haberi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye cevap

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