CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'da düzenlediği kampta kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, tank palet fabrikası üzerinden AK Parti ve MHP'ye yüklendi.

"BANA MİLLİYETÇİLİK DERSİ VERENLERE..."

Dünyada hiçbir ordunun silah fabrikasının başka bir orduya satmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye "Bana milliyetçilik dersi vermek isteyenlere de kapak olsun ." diye tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye tank palet eleştirisi VİDEO

"BUNU YAPANLARIN DİNİ İMANI YOKTUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bana dünyada kendi silah fabrikasını, başka bir orduya peşkeş çeken ikinci bir devlet gösterin. Bana milliyetçilik dersi vermek isteyenlere de kapak olsun. Milliyetçilik budur. Kalkacaksın, devletin en önemli fabrikasını Katar ordusuna teslim edeceksin. Sonra millete yalan söyleyeceksin. Bunu yapanların dini imanı yoktur, memleket sevgisi de yoktur. Bunu yapanların hepsi hesap vermek zorundadır. İnsanda biraz ahlak olur."

BAHÇELİ: KILIÇDAROĞLU YÜCE DİVAN'DA YARGILANSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'na Yüce Divan yolunun açılması gerektiğini söylemişti.

ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına daha önce yanıt vermişti.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, yaptığımız onca açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla hala bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Karasu'daki konuşmamda da söylediğim gibi; Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri söz konusu değil. Fabrika devlete aittir. Arazideki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Alımı yapan firma; yüzde 50'si Katar, yüzde 50'si Türkiye ortaklığı olan bir firmadır. 40-50 milyon dolarlık yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş; sadece işletme hakkının belli şartlar ve süreler dahilinde (ki bu 25 senedir) ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir. Bu firmamız, fabrikayı çok daha güçlü ve verimli hale getireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.