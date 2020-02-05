Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İdlib krizi için 5 maddelik öneri

Son olarak Esad rejimi güçlerinin İdlib'de konuşlu Türk unsurlarına saldırarak 7'si asker 1'i sivil 8 kişiyi şehit etmesiyle, Türkiye'nin bölgedeki varlığı yeniden gündeme geldi.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de derinleşen krizden çıkış için 5 maddelik öneride bulundu.

5 MADDEDE İDLİB KRİZİNDEN ÇIKIŞ

CHP liderinin Twitter üzerinden paylaştığı öneriler şu şekilde:

1. İdlib'de konuşlanmış bulunan ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçiğimizin can güvenliği her şeyden önemlidir.

Dolayısıyla, İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken tüm askeri ve diplomatik adımlar kararlılıkla atılmalıdır.

2. Türkiye, Soçi mutabakatı ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olmasından kaynaklı oluşan yeni koşullar nedeniyle, en kısa zamanda Rusya ile birlikte İdlib'de mevcut durumu yeniden değerlendirmelidir.

Gerekli görülmesi halinde Soçi mutabakatının unsurları, değişen koşullara uyarlanmalıdır. Sahadaki mevcut duruma göre, gerekirse yeni bir ateşkes hattı belirlenmeli, Türk askeri de bu yeni ateşkes hattına göre pozisyonunu almalıdır.

3. Siyasi iktidar, öncelikle Suriye'den rejim değişikliğine odaklanan siyasetini terk etmelidir. Ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla her türden işbirliği sonlandırılmalıdır. Suriye'de akan kanın durması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması için çaba göstermelidir.

Bunun için bölgesel ve uluslararası planda diplomatik çabalar artırılmalı, en kısa zamanda anayasal sürecin yeniden canlandırılması için gerekli koşullar yaratılmalıdır.

4. İdlib'deki durum Türkiye'ye doğru yeni bir sığınmacı dalgasını hareketlendirmiştir. Bu konuda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerekir.

Bu sığınmacıların Suriye sınırları içinde oluşturulacak güvenli bir bölgeye tahliyesi ve bu bölgede iskanları için Rusya ve rejimle bilikte Birleşmiş Milletlerin ve AB'nin de sorumluluk üstleneceği bir süreç ivedilikle başlatılmalıdır.

5. İdlib, ülkemiz için ulusak bir güvenlik sorunudur. Aynı zamanda İdlib'in Suriye toprağı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Bu bağlamda Küresel bir tehdit olan terörist unsurlar ile muhalif grupların silah bırakmasına yönelik çabalar artırılmalı; silah bırakmaya yanaşmayan terörist ve muhalif grulara karşı her türden kararlılık göstermelidir.