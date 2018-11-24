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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

Ankara'da geçtiğimiz dönem büyük bir hezimet yaşayan Mansur Yavaş, yeniden aday olmak için hazırlıklara başladı.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 08:58..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a yeşil ışık

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adı öne çıkmaya başladı.

CHP ile İP arasında Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda bir yarış var.

Parti yetkilileri ittifak zemini için görüşmelerini sürdürürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.

"GÜVEN VEREN BİR KİŞİ"

Mansur Yavaş konusunda toplumun bir beklentisi olduğunu dile getiren CHP Lideri, Yavaş'tan övgülerle bahsetti.

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, "2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, rozetsiz bir belediye başkanı olmak istediğini açıklamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu da bu fikre destek vererek rozetsiz belediye başkanlarına sıcak baktığını dile getirdi.

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