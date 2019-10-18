Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mike Pence sorusu

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmenin ardından, Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşmanın detayları açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararlar açıklanırken Saadet Partisi'nin kanalı olarak bilinen TV5'te gündemi değerlendiriyordu.

Konuıya hazırlıksız yakalanan CHP Lideri, görüşmede çekilen fotoğrafları eleştirmekle yetindi.

"PENCE AMERİKAN BAŞKANI MI"

Kılıçdaroğlu, “Pence, Amerikan başkanı mı? Niye öyle bir paye veriliyor ona? Devletlerarası ilişkilerde eşitlik vardır. Başkan yardımcısı, başkan yardımcısıyla oturur veya kabul ediyorsa, ki normalde kabul etmemesi lâzım; ama kabul ediyorsa onu yan tarafına oturtabilir. Masanın başında kendisi olur. Sen, masanın başına nasıl onu oturtursun? Yardımcıyı… Üstelik bu mektubu bile bile ve okuya okuya…” dedi.