Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Lideri, sözlerini tank palet fabrikasına getirdi.

"DÜNYADAN BİR ÖRNEK GÖSTERİN..."

"Tank palet fabrikasını sattılar." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana dünyadan bir örnek gösterin. Hangi ülke fabrikasını başka bir ülkenin fabrikasına satar? Resmi Gazete'yi gösterdik. Ses çıkmadı." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de seslenen Kılıçdaroğlu, "Bahçeli'ye sesleniyorum 1105 sayılı kararı Erdoğan'dan al ve açıkla. Tarihi görevin. Ya açıklayacaksın ya da Katar ordusuna fabrikayı peşkeş çeken iktidarı desteklemeyi keseceksin." dedi.

ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına daha önce yanıt vermişti.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı yaptığımız onca açıklamaya rağmen, inatla ve ısrarla hala bu fabrikanın yabancılara satıldığı yalanını söylüyor. Karasu'daki konuşmamda da söylediğim gibi; Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri söz konusu değil. Fabrika devlete aittir. Arazideki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Alımı yapan firma; yüzde 50'si Katar, yüzde 50'si Türkiye ortaklığı olan bir firmadır. 40-50 milyon dolarlık yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş; sadece işletme hakkının belli şartlar ve süreler dahilinde (ki bu 25 senedir) ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir. Bu firmamız, fabrikayı çok daha güçlü ve verimli hale getireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.