Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin çarkı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmıştı.

Operasyon öncesinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Afrin'e girilmemesi yönünde sert ifadeler kullanıyordu.

"AFRİN'E GİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

CHP Lideri, "Türkiye’nin güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum" demişti.

Aradan yaklaşık 2 yıl geçti ve bölgede huzur ve barış ortamı Türk askeri tarafından sağlandı.

Yaşananları gören Kılıçdaroğlu da fikrini değiştirmek zorunda kaldı.

"GÜZEL HİZMETLER GÖTÜRÜLÜYOR, ASKERLERİMİZ ÇEKİLSEYDİ..."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tezkereye evet demesi hakkında konuşurken, Afrin'de hizmetler yapıldığını belirtti ve "Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Tezkereye “evet” dememiz doğru politikaydı. İdlib’de, Afrin’de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız."



