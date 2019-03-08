taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4684
Euro
6.1317
Altın
1294.315
Borsa
101405.53
Gram Altın
227.832

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlere güveni yok

CHP Lideri, anketlere değil sokaklara güvendiğini belirterek başarıyı yakalayacağına inandığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlere güveni yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlere güveni yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerin öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

İstanbul ve Ankara'yı kazanacaklarını ifade eden CHP Lideri, AK Parti karşısında büyük bir zafer kazanacağını dile getirdi.

ANKETLERE GÜVENİ YOK

Anket çalışmalarına ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz sokağa güveniyoruz. Sokaktaki vatandaşın ilgisine güveniyoruz. Bakıyoruz, vatandaş ilgi gösteriyor mu, göstermiyor mu?" diyerek anketlere güvenmediğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

34
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

30
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

220
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

30
Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

164
Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

Kural: Sıla arkadaşlarıma ve inançlarıma saygı duymadı

58
Beren Saat ile Kenan Doğulu yol ayrımında

Beren Saat ile Kenan Doğulu yol ayrımında

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir