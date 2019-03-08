Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlere güveni yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında katıldığı tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerin öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

İstanbul ve Ankara'yı kazanacaklarını ifade eden CHP Lideri, AK Parti karşısında büyük bir zafer kazanacağını dile getirdi.

ANKETLERE GÜVENİ YOK

Anket çalışmalarına ilişkin de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz sokağa güveniyoruz. Sokaktaki vatandaşın ilgisine güveniyoruz. Bakıyoruz, vatandaş ilgi gösteriyor mu, göstermiyor mu?" diyerek anketlere güvenmediğini belirtti.