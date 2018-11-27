Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi İstanbul'u İzmir yapmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaşadığı hezimetleri unutarak her geçen gün daha iddialı açıklamalar yapmaya başladı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR

Mart ayında yapılacak seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'i kazanacaklarını ifade eden CHP Lideri, AK Parti döneminde büyük yatırımların yapılmadığını savundu.

İZMİR-İSTANBUL KARŞILAŞTIRMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan metronun maliyetinin İstanbul'a yapılan metrolara oranla daha az olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gereken yatırımların yapılmadığını belirtti.

CHP Lideri; İstanbul'u kazanmaları durumunda İzmir'e benzer bir yönetimin sergileneceğini sözlerine ekledi.