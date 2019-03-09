taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değişimi

31 Mart seçimlerinde milliyetçilerin oylarına da talip olan CHP Lideri, ülkücü olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değişimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere mutlak başarı parolasıyla hazırlanıyor.

9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, bu kez şeytanın bacağını kıracağından emin.

Seçimlerde milliyetçilerin oylarını da alarak başarıya ulaşacağına inanan CHP Lideri, söylemlerini değiştirdi.

"VATAN ÜLKÜSÜ, BAYRAK ÜLKÜSÜ..."

Bütün ülkücüleri sevdiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Ben de ülkücüyüm, ne var bunda?" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kalpaklı pozla yanıt

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kalpaklı pozla yanıt

95
Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

47
10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

10 soruda Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasının nedeni

32
Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu terk etti

Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu terk etti

27
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'dan rövanşı aldı

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'dan rövanşı aldı

10
Patlayan televizyon, minik Samet'i öldürdü

Patlayan televizyon, minik Samet'i öldürdü

7
Bileti yanan tren yolcularına tazminat hakkı

Bileti yanan tren yolcularına tazminat hakkı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir