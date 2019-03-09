Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim değişimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere mutlak başarı parolasıyla hazırlanıyor.

9 kez seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, bu kez şeytanın bacağını kıracağından emin.

Seçimlerde milliyetçilerin oylarını da alarak başarıya ulaşacağına inanan CHP Lideri, söylemlerini değiştirdi.

"VATAN ÜLKÜSÜ, BAYRAK ÜLKÜSÜ..."

Bütün ülkücüleri sevdiğini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Ben de ülkücüyüm, ne var bunda?" şeklinde konuştu.