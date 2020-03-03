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Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı

Kendisini Kemal Sunal'ın yeğeni olarak tanıtan şahıs, çektiği filmde rol verdiği esnafı, sponsor yalanıyla borçlandırıp, sırra kadem bastı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 13:00..
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde kendisini Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olarak tanıtıp beraberinde bulunan ve yapımcı olduğunu söylediği Bilal T.,  'Cennet Kuşları' adlı filmi çekmeye başladı.

Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı

ROL VERDİĞİ ESNAFI DOLANDIRDI

Filmde cami imamı, muhtar ve aralarında bir fındık tüccarının da bulunduğu esnafa da rol verdi.

Rol alanlara da 'sponsor' adı altında fatura kesip 2 ile 4 bin TL arasında borçlandırdı.

Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı VİDEO

Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı

'SEN DE FİLM DE OYNAMAK İSTER MİSİN' DEDİ

Filmde rol aldıktan sonra fatura kesilerek borçlandırılan esnaf Mehmet Arabacı, "Adının Halit Sunal olduğunu söyleyen biri geldi. Film çekildiğini görünce yanlarına gittim. Cennet Kuşları isimli filmi çekmek için Çilimli'yi tercih etmişler. 'Sen de filmde oynamak ister misin?' dediler. Biz katkı amaçlı filme girdik. Bir lira dahi para talep etmedim. 12 gün boyunca filmde oynadım. Yönetmen olduğunu ve Kemal Sunal'ın amcası Halit Sunal olduğunu söyleyen kişi, filmde emeğim olduğunu, para vereceğini söyledi. Ancak fatura keserek beni yapım şirketine 3 bin 50 lira borçlu ve sponsor olarak gösterdi. Benim maddi beklentim yoktu." dedi.

Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı

MAĞDUR EDİLDİLER

Hem filmde oynadığını hem de borçlu olduğunu ifade eden Mehmet Arabacı, "Esnaf olarak mağduruz. En büyük mağduriyeti ben yaşadım. Hem filmde oynadım hem beni borçlu gösterdiler. İlçede beş mağdur var. Biz vatandaş olarak Çilimli'nin tanıtılması adına yakınlık gösterdik. Ama bizi mağdur ettiler. Mağduriyetimin giderilmesini ve bunun başka ilçelerde,  yaşanmamasını istiyorum. Vatandaşlar duysun. Kendisini Allah'a havale ediyorum." dedi.

Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı

"BİZİM BU İSİMDE AMCAMIZ YOK"

Olayla ilgili açıklama yapan Ali Sunal. "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam Kemal Sunal üzerinden bu tip olayların yapılması ve bunların ortaya çıkması bizleri derinden üzüyor. Bizim bu tip film projemiz de yok." dedi.

Kemal Sunal'ın amcasıyım diyerek insanları dolandırdı

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