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Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

Bursa'da Suriyeli 2 kişi kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 vatandaşı gasp etti.

İHA | 15.11.2018 - 21:33..
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Suriye uyruklu 3 kişi H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti. Cep telefonlarını ve paraları alan 3 şahıs, daha sonra kaçarak evden uzaklaşırken ev sahibi H.S. olayla ilgili emniyete ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili yaptıkları araştırmada gaspçıların B.E, H.H. ve F.M. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan gasp ekipleri, suçu işleyen B.E. ile H.H'yi yakaladı. Mağdurların şikayetlerinde bıçak kullanıldığını söylemesi sebebiyle gasp polisi şahısların üzerinde ve evlerinde suç esnasında kullanılan bıçağı aradı.

63 CM UZUNLUĞUNDA

Şahıslar evde bıçak olmadığını ve iddia edildiği gibi bıçak kullanmadıklarını ileri sürerken polis ekipleri evde yaptıkları aramada özel yapım olduğu öğrenilen kemer görünümlü üzerinde metal perçinler olan kılıf içerisinde namlu kısmı 63 cm olan bir bıçak ele geçirdi.Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

EL KONULDU

Bursa'da ilk defa ele geçirildiği öğrenilen bıçak, içerisinde saklanılan kemer sayesinde fark edilmiyorken, bıçağın son derece keskin olduğu görüldü. Polis ekipleri bıçağa el koyarken, yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

Kemer görünümlü kılıçla gasp şüphelileri yakalandı

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