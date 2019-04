Kemer'de güzellik yarışması kampı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın finalistleri kampa girdi.

13 ülkeden gelen güzeller, havuz başında bikinileriyle poz verip, güneşlendi.

13 ÜLKEDEN GÜZEL KATILDI

Kemer'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması için 13 ülkeden güzeller bir araya geldi. Rusya, Ukrayna, Belarus, Dubai ve Sibirya gibi ülkelerde yaşayan finalist güzeller, Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde kampa girdi. Güzeller hava sıcaklığının 24 dereceyi gösterdiği ilçede, bikinileriyle havuz başında dans edip güneşin tadını çıkardı.

FİNAL ÖNCESİ ANTALYA'YI GEZECEKLER

Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova tarafından organize edilen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın 2 mayısta yapılacak finali öncesi güzeller, Antalya'nın birçok bölgesini ziyaret edecek. Özellikle Kaleiçi, Tahtalı Dağı, at çiftliği ve Dino Park gibi aktivitelere katılacak olan güzeller, burada çekecekleri fotoğrafları binlerce takipçilerinin bulunduğu sosyal medya hesaplarından paylaşacak.