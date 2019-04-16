Kemer'de kazaya giden itfaiye aracı devrildi

Kemer- Antalya karayolunun Beldibi 3 girişi kavşağında saat 10.00 sıralarında Resul Çelik'in kullandığı 63 S 0815 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı.

YAĞIŞ NEDENİYLE İKİNCİ KAZA

İhbar üzerine bölgeye Beldibi Mahallesi'nden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı yönlendirildi. Kaza noktasına ulaşmaya çalışan 07 KY 613 resmi plakalı itfaiye aracı da yağış nedeniyle kayıp yan yatarak yolun ortasında durdu.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bu sırada ilk kazanın olduğu yere giden jandarma ekibi, itfaiye aracının devrildiğini fark etti. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada itfaiye aracının şoförü Mehmet Ali Doğrul ile itfaiye erleri Yalçın Çelik ve Ömer Özel yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Mehmet Ali Doğrul Antalya'ya sevk edilirken, Yalçın Çelik ve Ömer Özel ise Kemer'deki hastanelere götürüldü.

YOL 1,5 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle uzun kuyruğun oluştuğu yol, yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalırken, jandarma ekipleri sürücüleri alternatif yollara sevk etti.

Diğer yandan devrilen minibüsün sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. O noktada da ulaşım tek taraflı sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.