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Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Kemer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i açılan ateş sonucu olmak üzere 3 kişi yaralandı.

DHA | 13.04.2019 - 13:47..
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Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki restoran önünde dün saat 21.00 sularında iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, açılan ateşle F.T.Y. (27) sağ ayağından vurulurken, Y.K. (49) ve M.O.O. (25) ise yaşanan arbedede aldıkları darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı.

YENİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI YAPTI DEDİLER

Olayın ardından eski Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül ve beraberindekiler, hastane önünde toplandı. Olayın yeni seçilen Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu tarafından yaptırıldığını öne süren grup, Topaloğlu'nun evinin bulunduğu Göynük Mahallesi'ne gitmek istedi. Hastaneden ayrılan grubun Topaloğlu'nun evine gitmek üzere toplandığı bilgisini alan jandarma, evin önünde önlem aldı. Bu sırada Topaloğlu'nun evinin yakınında toplanan kalabalığın yanına İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur gitti. Aktemur'un konuşmasının ardından grup ayrıldı. Necati Topaloğlu'nun evinin önünde de bir grup destekçisi toplandı. Başkan Topaloğlu'nun ayrılmalarını istemesine rağmen grup burada sabaha kadar beklemeyi sürdürdü.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylara karıştığı gerekçesiyle A.Ç., M.K., B.U., H.İ., İ.P. ve K.D.'yi gözaltına aldı.

Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

Kemer'de silahlı kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı

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