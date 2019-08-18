Kemer'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Kemer ilçesi Deniz Caddesi'nde husumetli olan iki grup, yolda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine yanlarındaki tabancayla ateş açtı. Olayda, Z.Ş. ayağına ve bacağına isabet eden kurşunlarla, H.A. ayağına, A.T. ise başına aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı.

BOŞ KOVANLAR SOKAĞA DAĞILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ile biri çöp tenekesine atılmış 3 tabanca buldu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yaralılarında aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerin kullandığı araçlarda da inceleme yaptı. Araçlar daha sonra parka çekildi.