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Kenan Doğulu İstanbul'u terk ediyor

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yeni kararlar almaya başladı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 07:13..
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Sürekli boşanacakları konuşulan ve her yaptıklarıyla bu iddiayı güçlendiren Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden yeni haber var.

DENİZ MANZARALI EV İSTEDİ

Eşi Beren Saat'in gönlünü tekrar kazanmak ve evliliğini kurtarmak için elinden geleni yapan Kenan Doğulu, artık vazgeçti. Çeşme'den ev bakan ünlü şarkıcı, deniz manzaralı ultra lüks bir siteden villa beğendi.

YENİ ADRES İZMİR

Ev için 750 bin dolar yaklaşık 4 milyon 500 bin lira ödeyecek olan şarkıcı, hem kafasını dinlemek hem de yeni besteler yapmak için senenin büyük bir kısmını İzmir'de geçirmeyi planlıyormuş.

Kenan Doğulu İstanbul'u terk ediyor

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