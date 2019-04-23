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Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

Geçtiğimiz günlerde baba olan Özçivit'ten babalık ile ilgili tüyolar aldığını söyleyen oyuncu İmirzalıoğlu, "Sırası gelince baba olacağım." dedi.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 10:49..
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Fahriye Evcen ile çocuklarını kucağına alan oyuncu Burak Özçivit babalık tüyoları veriyor.

Hem de bir an önce baba olmak isteyen Kenan İmizalıoğlu'na...

Önceki gün Etiler'de eşi Sinem Kobal ile görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, çocuk sorularına cevap verdi.

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

"TÜYOLAR ALIYORUM"

İmirzalıoğlu, yeni baba olan oyuncu arkadaşı Burak Özçivit'i aradığını söylelerek “Ondan tüyolar alıyorum.” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

"SIRASI GELİNCE OLACAĞIM"

Kenan İmirzalıoğlu "Siz ne zaman baba olacaksınız?" sorusuna ise "Nasip, kısmet. Sırası geldiğinde baba olacağım.” cevabını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

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