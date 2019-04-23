Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor

Fahriye Evcen ile çocuklarını kucağına alan oyuncu Burak Özçivit babalık tüyoları veriyor.
Hem de bir an önce baba olmak isteyen Kenan İmizalıoğlu'na...
Önceki gün Etiler'de eşi Sinem Kobal ile görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, çocuk sorularına cevap verdi.
"TÜYOLAR ALIYORUM"
İmirzalıoğlu, yeni baba olan oyuncu arkadaşı Burak Özçivit'i aradığını söylelerek “Ondan tüyolar alıyorum.” dedi.
"SIRASI GELİNCE OLACAĞIM"
Kenan İmirzalıoğlu "Siz ne zaman baba olacaksınız?" sorusuna ise "Nasip, kısmet. Sırası geldiğinde baba olacağım.” cevabını verdi.