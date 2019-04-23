1 Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit'ten tavsiye alıyor Geçtiğimiz günlerde baba olan Özçivit'ten babalık ile ilgili tüyolar aldığını söyleyen oyuncu İmirzalıoğlu, "Sırası gelince baba olacağım." dedi.

2 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a gözaltı Sabri Uzun, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'örgüte yardım' suçlarından gözaltına alındı.

3 Kahramanmaraş’ta içinde aile olan araç duvardan uçtu Park halinde bulunan ve kendiliğinden hareket eden ve içindeki anne ile 2 çocuğunun bulunduğu otomobil 3 metrelik duvardan düştü.

4 ‘Paskalya tavşanı’ ayıramadığı kavgaya dâhil oldu ABD’de bir bar çıkışı bir kadın ile adamın kavgasını ayırmaya çalışan ‘paskalya tavşanı’ kostümlü adam, bunu başaramayınca kavga eden adamı yumrukladı.

5 Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak İran ile ticari ilişkilerin kesilmesini isteyen ABD, bu talebi dile getirdiği Türkiye dahil 8 ülkeden tepki gördü.

6 Milyonlarca insan '123456' şifresini kullanıyor Yeni yapılan araştırmaya göre internet ortamında en çok kullanılan şifre '123456'.