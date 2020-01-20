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Kenan Işık'ın son durumu

Usta oyuncu Kenan Işık, gözleriyle iletişim kurmaya başladı.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 10:21..
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Kenan Işık'ın son durumu

Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Kenan Işık’ın evde tedavisi devam ediyor.

Usta oyuncunun eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi.

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun Işık’ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı; "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık'ın son durumu

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