Kenan Sofuoğlu AK Parti'ye zarar verdi

İstanbul seçimleri geride kaldı, AK Parti'de özeleştiri vakti geldi.

Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'na 800 bin oy farkla yenilmesinin birçok nedeni var.

Partinin söylemlerine zarar veren isimlerden biri Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu oldu.

MİLLET DOMATESİN KİLOSUNU DÜŞÜNÜRKEN VEKİLİ SPOR ARABADA

AK Partili vekil; ekonomik sıkışıklığın gündemde olduğu, milletin tanzim kuyruklarında beklediği dönemde Meclis'in önüne süper lüks aracını park edip içeri girdi.

Eleştirileri önemsemeyen Kenan Sofuoğlu, "Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar" ifadeleriyle bir adım daha ileri gitti.

"EMİRERLERİM"

Vekil Sofuoğlu bununla da yetinmedi.

Meclis'te bacaklarını masaya atıp danışmanlarını "Emirerlerim" diye sosyal medyada paylaştı ve yeniden AK Parti'nin tartışılır hale gelmesini sağladı.

Kenan Sofuoğlu'nun son skandalı ise Tayland'da yaşandı.

Seçimlere 5 gün kala ülkeye giden Sofuoğlu, değeri yaklaşık 100 bin dolar olan saatini kaybettiği gerekçesiyle isyan etti.

Tüm bu yaşananlar AK Parti'ye zarar verdi, Binali Yıldırım'ın işini zorlaştırdı.

Yaşanan süreci toparlayamayan Yıldırım, rakibinden 10 puan fark yedi.