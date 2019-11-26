Kenan Taş, Atatürk'e benzeyen adamla buluştu

Gazeteci Kenan Taş, Mustafa Kemal Atatürk'e benzeyen Göksal Kaya ile bir araya geldi.

Taş, Kaya'ya eleştirildiği fotoğrafları sordu.

"SOKAKTA FRAKLA GEZMEM"

Göksal Kaya bir kadınla çekildiği fotoğrafın sorulması üzerine şu cevabı verdi: "Bir yerde otururken bir bayan geldi, fotoğraf çekildi benimle. Tanımam etmem. Bodrum'da yürüyorum üzerimde pantolon ve tişört var. Bayan bikinisiyle geldi fotoğraf çekildi. Ben mi suçluyum. Ben sokakta frakla, smokinle gezmem. Program varsa o zaman giyerim. "





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