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Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

32 yaşındaki damat, düğünde garson olarak çalışan 18 yaşındaki genç kıza cinsel ilişki karşılığında 100 dolar teklif etti. Teklifi reddedilince genç kızı tuvalette sıkıştırıp tecavüz etti.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 12:37..
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde 32 yaşındaki Matthew Aimers, nişanlısı Kayla ile evlendikten sonra düğününde eğlenmeye başladı.

Gecenin sonunda ise ortalık karıştı.

TUVALETTE TECAVÜZ

2018 yılının kasım ayında gerçekleşen olayda damat, gece boyunca gözlerini ayırmadığı 18 yaşındaki garson kıza, "dışarı çıkıp öpüşmek isteyip istemediğini" sordu. "Hayır" cevabı alan damat, genç kızı tuvalete kadar takip etti ve cinsel saldırıda bulundu.

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

100 DOLAR TEKLİF ETTİ

Sapkın damat garson kıza cinsel ilişkiye girmesi karşılığında, 100 dolar teklif etti. Garson kızın teklifi kabul etmemesine sinirlenen Matthew, taciz etmeye devam etti. Kendini zor kurtaran genç kız, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Damadı uyarmaya giden görevliler de, saldırıya uğradı. Bunun üzerine düğün salonuna polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis, sapkın damat Matthew Aimers'ı gözaltına aldı.

Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu

EŞİNİN DESTEK VERDİĞİ ADAM, SERBEST KALDI

Tacize uğrayan kız, polise verdiği ifadede 32 yaşındaki damadın kendisini taciz ettiği söyledi. Geçen hafta mahkemeye çıkan Matthew, savcılar ile yaptığı pazarlık sonucu 6 yıl hapis cezası almasına rağmen, cezası şartlı tahliye çevrilince serbest kaldı. Adamın avukatı Louis Busico, karardan memnun olduğunu ve mahkeme sürecinde eşi Kayla'nın da adama destek verdiğini söyledi.

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