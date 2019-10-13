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Kendi evinin yangın ihbarını aldı

İtfaiye eri İsmail Fatih Eren, nöbet saatinin bitmesine dakikalar kala kendi evini söndürmeye gitti.

DHA | 13.10.2019 - 01:41..
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesi'ndeki evde çıktı. İhbarı alan itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden adrese ulaştı.

Ekip üyelerinden İsmail Fatih Eren söndürmeye geldiği yangının kendi evinde çıktığını farketmesiyle kısa süreli bir şok yaşadı.

Kendi evinin yangın ihbarını aldı

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İsmail Fatih Eren evinde çıkan yangınI ekip arkadaşlarıyla söndürdü.​ Yangın sonrası İsmail Fatih Eren, büyük korku yaşayan eşi Ceyda Eren  ile 2 yaşındaki oğlu Atakan Eren'i teselli etti.

Nöbet saatinin dolmasına dakikalar kala yangın ihbarına gittiklerini ve yangının kendi evinde olduğunu belirten itfaiye eri İsmail Fatih Eren, "Yangının kendi evimde görünce büyük şok yaşadım. Yangını söndürmek için itfaiye merdivenine çıkarken zorlandım. Eşim ve çocuğuma Allah'a şükürler olsun bir şey olmadı. Evde de büyük bir zarar oluşmadı" dedi.

Kendi evinin yangın ihbarını aldı

Kendi evinin yangın ihbarını aldı

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