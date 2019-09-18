Kendi kendini çözebilen rubik küp geliştirildi

Geçmişte, rübik küpleri çözmek için birçok makine geliştirildi. Hatta insanların, rübik küp çözme yarışmalarında en hızlı olmak için yarıştığı günleri hatırlıyorsunuzdur. Bir YouTuber, rübik küpün içerisine, çeşitli kablolar ve akülerle oluşturduğu hareket mekanizmasını yerleştirdi. Yeni geliştirilen rübik küp, insanların çözdüğü kadar hızlı olmasa da hareket ederek kendi kendini çözebiliyor.

DÖNDÜRME HAREKETLERİNİ KAYIT ALTINA ALIYOR

İçerisindeki mekanizma, rübik küpteki renkler karıştırılırken gerçekleştirilen bütün hareketleri kaydediyor. Sistem, daha sonra bu hareketleri terse doğru uygulayarak başlangıçtaki haline geri geliyor.

Geçtiğimiz yıl mart ayında, Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğrencisi Ben Katz ve yazılım geliştiricisi Jared Di Carlo, bir rübik küpü yalnızca 0,37 saniyede çözebilen bir makine tasarlamıştı. Rübik küpü en hızlı çözebilen insan rekoru ise 3,47 saniye ile Çinli Du Yusheng'e ait.









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