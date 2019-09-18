taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.671
Euro
6.2721
Altın
1505.99
Borsa
101945.63
Gram Altın
274.282
Bitcoin
57705.81

Kendi kendini çözebilen rubik küp geliştirildi

Hiçbir temas olmadan, yalnızca hareket ederek kendi kendini çözebilen yeni bir rübik küp yapıldı.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 17:01..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçmişte, rübik küpleri çözmek için birçok makine geliştirildi. Hatta insanların, rübik küp çözme yarışmalarında en hızlı olmak için yarıştığı günleri hatırlıyorsunuzdur. Bir YouTuber, rübik küpün içerisine, çeşitli kablolar ve akülerle oluşturduğu hareket mekanizmasını yerleştirdi. Yeni geliştirilen rübik küp, insanların çözdüğü kadar hızlı olmasa da hareket ederek kendi kendini çözebiliyor.

Kendi kendini çözebilen rubik küp

DÖNDÜRME HAREKETLERİNİ KAYIT ALTINA ALIYOR

İçerisindeki mekanizma, rübik küpteki renkler karıştırılırken gerçekleştirilen bütün hareketleri kaydediyor. Sistem, daha sonra bu hareketleri terse doğru uygulayarak başlangıçtaki haline geri geliyor.

Geçtiğimiz yıl mart ayında,  Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğrencisi Ben Katz ve yazılım geliştiricisi Jared Di Carlo, bir rübik küpü yalnızca 0,37 saniyede çözebilen bir makine tasarlamıştı. Rübik küpü en hızlı çözebilen insan rekoru ise 3,47 saniye ile Çinli Du Yusheng'e ait.

tubik küp

tubik küp

tubik küptubik küp

tubik küp

tubik küp

tubik küp

tubik küp

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı

109
Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

Netanyahu'nun oğlunun İsrail paylaşımı İstanbul'dan çıktı

65
Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

Erdoğan'dan AB ile vize serbestisi hakkında genelge

187
Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

Adnan Oktar: Oynamaktan çok rahatsızım

166
Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

Adana'da narenciye bahçesinde içki imalathanesi

112
Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

Tırtıllar ormandaki ağaçların yapraklarını yedi bitirdi

83
Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir