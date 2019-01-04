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Kendi kendini sürebilen Mars aracı, Sahra Çölü'nde test ediliyor

Kendi kendini sürebilen bir yazılım ile donatılmış Mars aracı, sahra çölünde zorlu testlerden geçiyor.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 10:18..
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Yeni üretilen Mars aracı, dünyanın en sıcak çölü olan Sahra Çölü'nde test ediliyor. Kendi kendini sürebilen bir yazılım içeren araç, dünyanın en zorlu ve en sıcak bölgelerinden olan Sahra Çölün'de, Mars'ı andıran bir manzarada çeşitli testlerden geçiyor.

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İLERİDE ÇOK FAYDALI OLABİLİR

Kendi kendini süren yazılım, Airbuspace Airbus firması olan King's College London ve yazılım şirketi Scisys'teki araştırmacılar tarafından geliştirildi. Bu yazılım, mevcut kumanda edilebilen Mars robotlarını geliştirerek, kendi başına dolaşmalarını ve gerektiğinde güç tasarrufu moduna geçmelerini sağlıyor. Dünya'dan Mars'a gönderilen komutların iletilmesi yaklaşık sekiz dakika sürdüğünden, kendi kendini sürebilen uzay araçları, ileride bilim insanları için çok faydalı olabilr.

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1,4 KİLOMETRE YOL KATETTİ

Sahra Çölü'nde yapılan testlerde bu yazılım, Sherpa adlı dört tekerlekli bir araç üzerinde denendi. Araç, insan müdahalesi olmadan 1,4 kilometreden daha fazla yol katetti. Bilim insanlarının amacı, aracın bu kilometreyi Mars'ta da katetmesini sağlamak. Bu uzunluk kulağa biraz kısa gelebilir, fakat Mars'ın zorlu şartları araçların ancak 40-50 metre yol almasına neden oluyor.

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SENEYE MARS'A İNECEK

Bilim insanlarının bir sonraki adımı, bu yazılımla donatılmış uzay aracını 2020 yılında Mars'a indirmek olacak. Araç, 2022 yılına kadar Mars'ın bilinmeyenlerini keşfetmek için çalışmalar yapacak.



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