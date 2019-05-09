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Kendi mezar taşını yaptırıp Taksim’de dolaştı

49 yaşındaki vatandaş, kendi mezar taşıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dolaştı.

İHA | 09.05.2019 - 08:50..
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Burak Taha isimli vatandaş ‘ibret’ amaçlı kendisine ait yaptırdığı mezar taşıyla Taksim meydanı ile İstiklal Caddesinde dolaştı.

Taksim'de ilginç görüntüler oluşmasına neden olan Taha, ibret için mezar taşıyla dolaşarak insanların tepkisini ölçmeye çalıştığını, aynı zamanda bunun bir sosyal deney olduğunu söyledi. Vatandaşlar ise kendi mezar taşıyla dolaşan Taha'yı şaşkınlıkla izledi.

"İBRET ALMAK İÇİN YAPTIM"

Mezar taşının yaptırma nedenini anlatan Burak Taha (49), “İnsanlar ölmeden önce kendine mezar yaptırabiliyor, yeri hazırlıyor taşıyla beraber. Ben de mezar taşı yapayım dedim. ‘İbret’ maksadıyla mezar taşımı yanıma alarak, İstanbul’u gezmeye karar verdim. Kendim hem ibret almak, hem de insanların tepkilerini ölçmek istedim. Aynı zamanda bu bir sosyal deney içeriyor. Bunun dinen herhangi bir sakıncasının olmadığını söylüyor, din adamlarımız. Eski alimlerin içinde ölümü hatırlamak için özel insanlar tuttuğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Kendi mezar taşını yaptırıp Taksim’de dolaştı

"DAHA MEZAR YERİ ALAMADIM"

Kendisine yönelik tepkiler hakkında da konuşan Taha, “Çok güzel tepkiler alıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan fotoğraflar paylaştım. İnsanların oldukça teveccühü var. Çok güzel tepkiler alıyoruz, oldukça güzel karşıladılar. Mezar yeri alamadım daha. Zaten İstanbul’da mezar yeri bulmak kolay değil. Hayattayken biraz masraflı olduğu için ben de mezar taşı yaptırdım. Mezarı yanıma alamayacağım için ben de mezar taşımı alarak gezmeyi düşündüm” ifadelerini kullandı.

Kendi mezar taşını yaptırıp Taksim’de dolaştı

Kendi mezar taşını yaptırıp Taksim’de dolaştı

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