Kendi sesinden şiirleriyle Edip Cansever

Bir şair gözüyle Cemal Süreya, Edip Cansever’in fazla şiirden öldüğünü söyler. Belki de haklıdır. Belki de Cansever’in yaşamının da ölümünün de sebebi şiirdi.
O zaman onu ölüm yıl dönümünde hayatı, hayalleri, çok sevdikleri, nefret ettikleriyle bütünleşmiş şiirleriyle analım. Yazmaya doyamadığı, kendi sesinden seslendirdiği şiirleriyle…
BİR AY ALDIM DİYARBAKIR'DAN TOKAT'TA BİRİ ÖLDÜ O ZAMAN
Tokatlı diyorlar ya da bir atın başlangıcı
Eğilmiş, sakin, içkiler alıyor kalabalıktan.
Şimdi o mor gözleri, mor bir kadınla ilgili
Birazı namuslu iyi, birazı açıkça perişan
Ya da bir kadın bir kadını öper gibi,
Hiçbir şey anlamıyor yaşamaktan.
...
Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.
GÜL KOKUYORSUN
Gül kokuyorsun, bir de
Amansız, acımasız kokuyorsun.
Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun
Dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun.
Hırçın hırçın, pembe pembe
Öfkeli öfkeli gül,
Gül kokuyorsun nefes nefese.
…
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GÖKANLAM
Sen buzul mavi, sen kaç yılın aynalı dolapları
Kırılan bardakları elbiselerin ve çocukları
Lekesiz gözleriyle ne kadar maviyse
o kadar hiç konuşmadıkları
Sen buzul, sen devamlı, sen...
Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.
MASA DA MASAYMIŞ HA
Adam yaşama sevinci içinde
Masaya anahtarlarını koydu.
Bakır kaseye çiçekleri koydu,
Sütünü yumurtasını koydu.
Pencereden gelen ışığı koydu.
Bisiklet sesini çıkrık sesini,
Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu.
Adam masaya,
Aklında olup bitenleri koydu.
Ne yapmak istiyordu hayatta,
İşte onu koydu.
…
Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.
KAR YANGINI
Neden bu kadar kar, bu kadar yıl, bu kadar yağış?
Bu kadar uzaklardan nedir bu kadar gelen?
Bir uzun çan kulesi bembeyaz Samatya'da
Bir oğlan bir martıyla upuzun seviştiğinden
Yaslı bir kadın gibi gözleri kendine bakan,
Kendine baktıkça da çocukları olan hüzünden.
...
Şiiri, Edip Cansever'in sesinden dinlemek için tıklayınız.
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Damla Karakuş
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