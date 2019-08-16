Kendilerini polis gibi tanıtan hırsızlar yakayı ele verdi

Denizli'nin Çameli ve Tavas ilçelerinde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, aradıkları kişiye önce soyguncu muamelesi yapıp ardından ellerinde soyguna ait görüntülerin olduğunu belirtti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Vatandaşların adres bilgisine ulaşıp evine giderek ziynet eşyalarını çalan 2 şahsın, kimlikleri belli oldu. Mustafa T. (45) ile Mehmet A. (54) isimli iki zanlı, son bulundukları yerde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

Farklı evlerden yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen iki zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.