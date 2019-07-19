taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6463
Euro
6.3411
Altın
1437.77
Borsa
102448.86
Gram Altın
260.908

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı

İstanbul'da yazıcıdan çıkardıkları sahte kimlikle kendilerini polis gibi tanıtıp turistleri gasbeden 3 İranlı yakayı ele verdi.

İHA | 19.07.2019 - 14:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendilerine turistlerden gelen şikayetler üzerine bir çalışma başlattı.

Gasp olayının meydana geldiği yerlerin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalleri tespit edilen şahısları yakalamak operasyon düzenledi.

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı VİDEO

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDILAR

Gasp olaylarının şüphelilerinden olduğu belirlenen İran uyruklu Farzeneh Muradi, Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin çıkışında görülmesi sonrasında takibe alındı ve polis ekiplerince evine kadar izlendi.

Şüphelinin eve girmesiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren polis, Farzeneh Muradi ile birlikte, gasp olaylarının sorumluları olduğu belirlenen Emran Ali Ahmed ve Ayoub Khourosh’u yaşadıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı

20 BİN DOLAR  VE 5 BİN LİRALIK VURGUN

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, yazıcıdan çıkarttıkları ve üzerinde “155 Polis İmdat” yazan sahte polis kimliğini kullanarak turistlerin üzerindeki paraları çalan şahısların 20 bin dolar ve 5 bin TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi.

Şahısların turistlerin yanına giderek sahte polis kimliğini gösterdiği, turistlerin üzerinde arama yaptığı, arama esnasında üzerilerinde ve çantalarında bulunan paraların bir kısmını alarak paranın geri kalanını, turistlerin fark etmesine izin vermeden, yerine koyduğu, bu şekilde gasp olaylarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların yol kenarında bekleyen turistlerin yanına yaklaştığı, turistlerin çantalarını alarak arama yapma bahanesiyle paralarının bir kısmını aldığı, daha sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasbeden İran uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

898
İran: İHA kaybetmedik

İran: İHA kaybetmedik

38
İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

644
Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

151
Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

Piar Araştırma'nın genel seçim anketi

258
Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

545
Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

356
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir