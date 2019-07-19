Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendilerine turistlerden gelen şikayetler üzerine bir çalışma başlattı.

Gasp olayının meydana geldiği yerlerin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalleri tespit edilen şahısları yakalamak operasyon düzenledi.

Kendilerini polis gibi tanıtan İranlılar yakalandı VİDEO

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDILAR

Gasp olaylarının şüphelilerinden olduğu belirlenen İran uyruklu Farzeneh Muradi, Bakırköy’de bir alışveriş merkezinin çıkışında görülmesi sonrasında takibe alındı ve polis ekiplerince evine kadar izlendi.

Şüphelinin eve girmesiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren polis, Farzeneh Muradi ile birlikte, gasp olaylarının sorumluları olduğu belirlenen Emran Ali Ahmed ve Ayoub Khourosh’u yaşadıkları evde kıskıvrak yakalandı.

20 BİN DOLAR VE 5 BİN LİRALIK VURGUN

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, yazıcıdan çıkarttıkları ve üzerinde “155 Polis İmdat” yazan sahte polis kimliğini kullanarak turistlerin üzerindeki paraları çalan şahısların 20 bin dolar ve 5 bin TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi.

Şahısların turistlerin yanına giderek sahte polis kimliğini gösterdiği, turistlerin üzerinde arama yaptığı, arama esnasında üzerilerinde ve çantalarında bulunan paraların bir kısmını alarak paranın geri kalanını, turistlerin fark etmesine izin vermeden, yerine koyduğu, bu şekilde gasp olaylarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların yol kenarında bekleyen turistlerin yanına yaklaştığı, turistlerin çantalarını alarak arama yapma bahanesiyle paralarının bir kısmını aldığı, daha sonra aynı araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri gasbeden İran uyruklu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.