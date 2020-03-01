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Kendilerini polis olarak tanıtan 4 gaspçı tutuklandı

Karaman'da 6 kişi kendilerini polis olarak tanıtıp bastıkları evdekileri gasbetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 01.03.2020 - 05:25..
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Karaman İmaret Mahallesi İmaret Caddesi üzerinde, Afganistan uyruklu şahısların kaldığı eve gelen 6 kişiden 4'ü, evdekilere kendilerini polis olarak tanıttı.

UYUŞTURU OPERASYONU BAHANESİYLE GASBETTİLER

‘Uyuşturucu operasyonu yapıyoruz’ bahanesiyse evdekileri yere yatırdıktan sonra kelepçeleyerek etkisiz hale getiren şüpheliler, daha sonra şahısların cep telefonu ve paralarını aldı.

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTILAR

Bir süre sonra zanlıların polis olmadığını anlayan yabancı uyruklu şahıslar ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli şahıslar kurusıkı tabancayla havaya ateş açarak geldikleri 20 ACP 344 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri geldikleri araçla Karaman’dan Konya’ya kaçarken önlerini keserek yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden K.D. ve A.C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler H.Ç., A.Ç., U.K. ve C.K. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

Kendilerini polis olarak tanıtan 4 gaspçı tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtan 4 gaspçı tutuklandı

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