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Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Aradıkları vatandaşlara kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak onlarca kişinin toplam 6 milyon TL’sini dolandıran şahıslar yakalandı. Dolandırıcıların yakalanma anı ise kameralara yansıdı.

İHA | 12.02.2020 - 16:28..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendilerini telefonda polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşları dolandıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

4 AYLIK ÇALIŞMA, 14 GÖZALTI

Ekiplerin 4 ay süren çalışmaları sonucunda, İstanbul merkezli Tekirdağ, Kocaeli ve Şanlıurfa’da 15 adrese operasyon gerçekleştirildi.Operasyonla 14 kişi kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelileri adreslerinde yapılan aramada 13 adet telefon, 2 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, 2 adet harici bellek ele geçirildi.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

6 MİLYONLUK VURGUN

Polisin yaptığı çalışmalarla, dolandırıcıların 12 mağdurdan aldığı 6 milyon TL’nin 3 buçuk milyon TL’sinin kurtarıldığı ve sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Operasyon esnasında polisi önceden fark ederek kaçan bir şüpheli, kısa bir süre sonra saklandığı yerde bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin polisten saklanmak için içi su dolu asansör boşluğuna girdiği ve uzun süre orada kaldığı için soğuktan donmak üzere olduğu görüldü.

Şüpheli yine kaçmaya çalıştığı polislerce ölmekten son anda kurtarılarak gözaltına alındı.

Polisten kaçmaya çalışan bir başka şüpheli ise binanın çatısında kıskıvrak yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

"ÇOK MÜCADELE ETTİM"

Dolandırıcılar tarafından 100 bin TL’si ve altınları alınan 88 yaşındaki Fikriye Şirin, “Telefonu kapattım, tekrar aradılar. Kapattıkça aradılar. Daha sonra cep telefonundan aradılar. Biz senin paranı FETÖ’cülerden koruyacağız, bankadaki memurlar senin paranı koruyamaz dediler. Cep telefonundan aradılar, kapattırmadılar telefonu. Yapamadım, kapatamadım, akşama kadar mücadele ettim onlarla. En sonunda eve geldiler, beni takip etmişler. Parayı çekip eve geldim. 100 bin TL ve altınlarımı aldılar. Hepsi toplam 150 bin TL tutuyordu. Kimse bunlara kanmasın. Birkaç sene önce yine buna benzer bir şey başıma gelmişti, üstesinden gelmiştim ama bunun üstesinden gelemedim. Olmadı, başımdan atamadım onları. Biz polisiz, 155’i arayınca biz çıkacağız karşına dediler, aradığımda da onlar çıktı. Önce ev telefonundan sonra da cep telefonundan aradılar. Cep telefonu numaramı nereden aldıklarını bilmiyorum. Paranı alıp saklayacağız, sonra da geri vereceğiz dediler ama para hiç geri gelmedi” dedi.

25'LİK SUÇ MAKİNESİ ÇETE LİDERİ

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu, dolandırıcılık örgütünün liderinin ise 25 yaşındaki “Olta Mehmet” lakaplı Mehmet Ç. Olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Onlarca kişiyi dolandırdılar, dalga geçer gibi paralarla video çektiler Öte yandan, şüphelilerin telefonla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, mağdurlardan aldıkları paraları ayaklarının altına alarak ezdiği görüldü.

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